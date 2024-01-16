Протягом заходу було визначено переможців у 12 номінаціях. Зокрема, свої нагороди отримали найкращі тренери та гравці серед чоловіків і жінок, а також автор найефектнішого гола.

До теми Мессі, Гвардіола та автор фантастичної бісеклети: усі переможці FIFA The Best Awards 2023

Зустріч старих друзів

Під час церемонії Андрій Шевченко зустрівся з багатьма своїми знайомими та друзями зі світу футболу. Він поділився фотографіями з переможцем у номінації "Найкращий тренер року" Пепом Гвардіолою, а також колишнім партнером по Мілану Філіппо Індзагі та Міхаелем Баллаком, з яким грав разом у Челсі.

Мені було щиро приємно зустрітися зі старими друзями,

– підписав світлини українець.



Шевченко та Гвардіола на церемонії FIFA The Best Awards 2023 / фото з інстаграму Андрія Шевченка



Шевченко зустрівся з Індзагі та Баллаком / фото з інстаграму Андрія Шевченка

Нагадаємо, що Андрій Шевченко зовсім скоро розпочне новий етап у своїй кар'єрі. Він єдиний кандидат на посаду президента УАФ. Вибори відбудуться 25 січня у Будинку футболу.

Цікаво. Раніше стало відомо, які перші кроки на посаді очільника Української асоціації футболу збирається робити Шевченко. Серед іншого він планує майже вдвічі скоротити відомство керівного органа.