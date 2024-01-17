В отсутствии конкуренции, для победы ему просто нужно получить большинство голосов членов конгресса. Накануне, как и анонсировалось, легенда украинского футбола начал предвыборный тур по городам.

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Возвращение доверия к УАФ

Первым городом, который посетил Андрей Шевченко, стал Львов. Там он встретился с восемью руководителями областных футбольных ассоциаций.

После встречи единственный кандидат в президенты УАФ озвучил главную свою задачу в новой должности и рассказал о дальнейших планах.

Сегодня во Львове встретился с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины. Обсудили нашу главную задачу – развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну и вернуть в ассоциацию доверие украинских болельщиков.

Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, спасибо за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча в Киеве", – написал Шевченко.

Напомним, что ранее сообщалось, какие первые шаги в должности главы УАФ планирует сделать Андрей Шевченко. Среди прочего он собирается почти вдвое сократить ведомство руководящего органа.

Интересно. Накануне легенда украинского футбола посетил церемонию награждения премии FIFA The Best Awards 2023. Там он встретился со многими футбольными друзьями и поделился фото с лучшим тренером года и бывшими одноклубниками из Милана и Челси.