Ви супермени, – Зеленський емоційно звернувся до паралімпійців

Володимир Зеленський зустрівся з чемпіонами й призерами літніх Паралімпійських ігор-2020 у Токіо. Президент звернувся до українських спортсменів та відзначив їхні досягнення.

Глава держави підкреслив, що загалом на Паралімпійських іграх у різних роках українців встановили сотні рекордів. Зокрема, побили ті, які трималися впродовж десятиліття.

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Зеленський: Варто забути про термін "обмежені можливості"

"При усій повазі – як би не старалися, особливо цьогоріч, наші футболісти, але паралімпійська збірна України – п'ятиразовий чемпіон світу з футболу. Це більше ніж Бразилія", – зауважив Зеленський. Коментуючи досягнення українських паралімпійців, він закликав забути про термін "обмежені можливості".

Також політик пригадав цитату героя Аль-Пачіно із фільму "Запах жінки". Той говорив: "Були часи, коли я міг бачити. Я бачив людей без рук, без ніг. Але неповноцінними та обмежними людей робить ампутована душа".

У вас все навпаки. Ваша душа – це ваша сила. Ви рекордсмени, ви супермени. У вас немає ніяких вад. У вас є суперздібність. Ви не бачите тільки перешкод і бачите ціли,

– підкреслив Зеленський.

"Ви не чуєте критиків, а слухаєте голос вашого серця. Ви не стоїте на ногах, бо ви не стоїте на місці. Ви рухаєтесь – і тільки вперед. Ви показали: коли українці починають щось 24 серпня, це буде великим успіхом. Кожен з вас герой", – додав президент.

Україна на Паралімпіаді-2020: що варто знати

На Паралімпіаді, яка відбувалася в японському Токіо, українським спортсменам вдалося вибороти аж 98 нагород – 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Завдяки цьому Україна посіла 6 місце в медальному заліку. Олімпійці повернулися в Україну на початку вересня. На призерів чекали рідні, друзі та вболівальники.

Видання The New York Times відзначило здобутки української збірної на Паралімпійських іграх. ЗМІ назвало наших спортсменів "слов'янським дивом".



Україна на Параліміаді у Токіо​ / Інфографіка 24 каналу

Максим Крипак отримав звання Героя України

Зеленський відзначив, що особливо на іграх у Токіо засяяла зірка Максима Крипака. Адже цей український плавець здобув там аж 7 нагород. При цьому, він покращив рекорд, який тримався упродовж 11 років, і був визнаний найкращим спортсменом XVI Паралімпійський ігор.

Також президент пригадав, як раніше Крипак в одному із інтерв'ю розповів, що вважає прикладом для наслідування спортсмена Майкла Фелпса. Мовляв, він хотів би перевершити його результати. Зеленський звернув увагу на те, що на Олімпіаді у Ріо в американця було 5 золотих медалей, як й в українця. "Ти вже щонайменше не гірший. Але для – нас точно кращий. Хай не образиться Фелпс, ти точно кращий. Ти наш герой і від сьогодні – герой України", – повідомив політик.

Зеленський звернувся до паралімпійців: дивіться відео ОП