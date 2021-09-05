Зустрічали українських спортсменів 5 вересня в аеропорту Києва. На призерів чекали рідні, друзі та вболівальники.
Важливо Неймовірні досягнення українських паралімпійців: в чому секрет успіху
Літак з українцями прибув в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Атмосфера на летовищі панувала надзвичайна. Наших паралімпійців зустрічали з квітами, кульками та плакатами. Також спортсменів зустріав міністр молоді та спорту Вадим Гутцай. Він подякував всім за фантастичні результати на Паралімпіаді.
Загалом 5 вересня на батьківщину повернулися 126 людей:
- тренери,
- медики,
- спортсмени,
- президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.
Частина спортсмені та делегації має повернутися в Україну вночі 6 вересня. Ймовірно, мовиться про команду зі стрільби, яка завершила змагання лише 5 вересня.
Українські паралімпійці повернулися з Токіо / Фото Валентини Поліщук (24 канал)
Результати України на Паралімпіаді: головне
Українські паралімпійці принесли нашій державі 98 медалей:
- 24 золоті;
- 47 срібних;
- 27 бронзових.
Наша збірна увійшла до десятки найкращих на Паралімпіаді в Токіо, здобувши медалі в десяти видах спорту з п'ятнадцяти, в яких була представлена. Найтитулованішим атлетом Паралімпіади став український паралімпієць Максим Крипак. Він завоював 7 нагород, із яких 5 "золотих".