Глава государства подчеркнул, что в целом на Паралимпийских играх в разные годы украинцы установили сотни рекордов. В частности, побили те, которые держались в течение десятилетия.

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Зеленский: Стоит забыть о термине "ограниченные возможности"

"При всем уважении – как бы ни старались, особенно в этом году, наши футболисты, но паралимпийская сборная Украины – пятикратный чемпион мира по футболу. Это больше чем Бразилия", – отметил Зеленский. Комментируя достижения украинских паралимпийцев, он призвал забыть о термине "ограниченные возможности".

Также политик вспомнил цитату героя Аль-Пачино из фильма "Запах женщины". Тот говорил: "Было время, когда я мог видеть. Я видел людей без рук, без ног. Но неполноценными и ограниченными людей делает ампутированная душа".

У вас все наоборот. Ваша душа – это ваша сила. Вы рекордсмены, вы супермены. У вас нет никаких недостатков. У вас есть суперспособность. Вы не видите только препятствия и видите цель,

– подчеркнул Зеленский.

"Вы не слышите критиков, а слушаете голос вашего сердца. Вы не стоите на ногах, потому что вы не стоите на месте. Вы движетесь – и только вперед. Вы показали: когда украинцы начинают что-то 24 августа, это будет большим успехом. Каждый из вас герой", – добавил президент.

Украина на Паралимпиаде-2020: что следует знать

На Паралимпиаде, которая проходила в японском Токио, украинским спортсменам удалось завоевать аж 98 наград – 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых.

Благодаря этому Украина заняла 6 место в медальном зачете. Олимпийцы вернулись в Украину в начале сентября. Призеров ждали родные, друзья и болельщики.

Издание The New York Times отметило достижения украинской сборной на Паралимпийских играх. СМИ назвало наших спортсменов "славянским чудом".



Украина на Паралимиаде в Токио / Инфографика 24 канала

Максим Крипак получил звание Героя Украины

Зеленский отметил, что особенно на играх в Токио засияла звезда Максима Крипака. Ведь этот украинский пловец получил там аж 7 наград. При этом, он улучшил рекорд, который держался на протяжении 11 лет, и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр.

Также президент вспомнил, как раньше Крипак в одном из интервью рассказал, что считает примером для подражания спортсмена Майкла Фелпса. Якобы он хотел бы превзойти его результаты. Зеленский обратил внимание на то, что на Олимпиаде в Рио у американца было 5 золотых медалей, как и у украинца. "Ты уже как минимум не хуже. Но для нас – точно лучше. Пусть не обидится Фелпс, ты точно лучше. Ты наш герой и с сегодняшнего дня – герой Украины", – сообщил политик.

Зеленский обратился к паралимпийцам: смотрите видео ОП