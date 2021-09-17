Українські паралімпійці 17 вересня у Києві зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та його дружиною.
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Зеленський нагородив Крипака
Під час цієї зустрічі президент дав паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України.
Особливо на Іграх в Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець здобув 7 нагород. Це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний кращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор,
– сказав Зеленський.
Крипак є десятикратним паралімпійським чемпіоном. Глава держави наголосив, що українці "прикуті до екранів, коли паралімпієць пливе, бо він – їхній герой".
"І відтепер – Герой України", – підсумував Зеленський. Після цих слів зачитали президентський указ про присвоєння Крипаку звання Героя України.
Реакція спортсмена на нове звання
У відповідь паралімпієць подякував своїй команді. Він пообіцяв з гордістю зберігати звання Героя, а також попросив президента допомогти з відкриттям центру для плавців – такого, який був в Євпаторії.
Зеленський дав Крипаку звання Героя України: дивіться відео
Досягнення Крипака на Паралімпіаді-2020: основне
- Максим Крипак повернувся зі змагань у Токіо у рідний Харків 7 вересня.
- Паралімпієць привіз одразу 7 медалей, 5 з яких – золоті. Він став найкращим спортсменом Паралімпіади-2020.
- Сам Крипак зауважив, що зробив усе можливе. Цьому передували посилені тренування, і ні карантин, ні тимчасові обмеження, не стали на заваді.