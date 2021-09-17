Глава держави підкреслив, що загалом на Паралімпійських іграх у різних роках українців встановили сотні рекордів. Зокрема, побили ті, які трималися впродовж десятиліття.
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Зеленський: Варто забути про термін "обмежені можливості"
"При усій повазі – як би не старалися, особливо цьогоріч, наші футболісти, але паралімпійська збірна України – п'ятиразовий чемпіон світу з футболу. Це більше ніж Бразилія", – зауважив Зеленський. Коментуючи досягнення українських паралімпійців, він закликав забути про термін "обмежені можливості".
Також політик пригадав цитату героя Аль-Пачіно із фільму "Запах жінки". Той говорив: "Були часи, коли я міг бачити. Я бачив людей без рук, без ніг. Але неповноцінними та обмежними людей робить ампутована душа".
У вас все навпаки. Ваша душа – це ваша сила. Ви рекордсмени, ви супермени. У вас немає ніяких вад. У вас є суперздібність. Ви не бачите тільки перешкод і бачите ціли,
– підкреслив Зеленський.
"Ви не чуєте критиків, а слухаєте голос вашого серця. Ви не стоїте на ногах, бо ви не стоїте на місці. Ви рухаєтесь – і тільки вперед. Ви показали: коли українці починають щось 24 серпня, це буде великим успіхом. Кожен з вас герой", – додав президент.
Україна на Паралімпіаді-2020: що варто знати
- На Паралімпіаді, яка відбувалася в японському Токіо, українським спортсменам вдалося вибороти аж 98 нагород – 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.
- Завдяки цьому Україна посіла 6 місце в медальному заліку. Олімпійці повернулися в Україну на початку вересня. На призерів чекали рідні, друзі та вболівальники.
- Видання The New York Times відзначило здобутки української збірної на Паралімпійських іграх. ЗМІ назвало наших спортсменів "слов'янським дивом".
Україна на Параліміаді у Токіо / Інфографіка 24 каналу
Максим Крипак отримав звання Героя України
Зеленський відзначив, що особливо на іграх у Токіо засяяла зірка Максима Крипака. Адже цей український плавець здобув там аж 7 нагород. При цьому, він покращив рекорд, який тримався упродовж 11 років, і був визнаний найкращим спортсменом XVI Паралімпійський ігор.
Також президент пригадав, як раніше Крипак в одному із інтерв'ю розповів, що вважає прикладом для наслідування спортсмена Майкла Фелпса. Мовляв, він хотів би перевершити його результати. Зеленський звернув увагу на те, що на Олімпіаді у Ріо в американця було 5 золотих медалей, як й в українця. "Ти вже щонайменше не гірший. Але для – нас точно кращий. Хай не образиться Фелпс, ти точно кращий. Ти наш герой і від сьогодні – герой України", – повідомив політик.
Зеленський звернувся до паралімпійців: дивіться відео ОП