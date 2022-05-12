Поїде з Лондона

Епоха Ярмоленка в англійському клубі підходить до свого закінчення. Вест Хем не збирається сідати за круглий стіл із Андірієм, щоб продовжити його угоду. Також не заваді відходу українського футболіста не буде головний тренер "молотобійців" Девід Моєс.

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Контракт Ярмоленка з клубом АПЛ спливає 30 червня 2022 року. Після чого українцю доведеться шукати нову команду.

Відзначимо, що українець є одним із найбільш високоплачуваних футболістів команди. Тому керівництво клубу не буде намагатись втримати Ярмоленка.

Начебто у лідера збірної України є пропозиції з Туреччини, Італії, Іспанії та Саудівської Аравії.

Після закінчення сезону Ярмоленко відправиться у розташування збірної України у Словенію, де команда готується до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії (1 червня). При оптимістичному результату ще й проти Уельсу (5 червня).

Вест Хем за два тури до закінчення сезону в АПЛ посідає 7-ме місце у турнірній таблиці, яке дозволяє зіграти у відборі Ліги конференцій. "Молотобійці" за 36 турів здобули 55 очок.

Попереду у клубу українського гравця ще два матчі. 15 травня підопічні Моєса зіграють вдома проти Манчестер Сіті, а 22 травня будуть гостювати на стадіоні Брайтона.

Кар'єра Андрія Ярмоленка у Вест Хемі