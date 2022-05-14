Новий шанс для лідера збірної

Влітку іспанський клуб може втратити цілий ряд провідних футболістів – Муніра Ель-Хаддаді, Люка Де Йонга та Юссефа Ен-Несері. Через це керівництву Севільї доведеться звертатись на трансферний ринок заради підсилення атакувальної лінії.

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Спортивний директор Севільї Рамон Мончі займається пошуком потенційних новачків. У список кандидатів потрапив Андрій Ярмоленко. Головний тренер команди теж не проти бачити українця у своїй команді.

Збільшує шанс на перехід й те, що український футболіст може дістатись Севільї абсолютно безкоштовно. Ярмоленко може переїхати в Іспанію у статусі вільного агента.

Деталі. Контракт Ярмоленка з Вест Хемом закінчується 30 червня 2022 року.

Ситуація у сезоні для Севільї

За два тури до закінчення нинішнього сезону Севілья йде четвертою у турнірній таблиці Ла Лізі. Такі виступи дозволять команді участь у Лізі чемпіонів. За 36 зіграних турів Севілья здобула 66 очок, що на один пункт лише менше, ніж у третього Атлетіко.

Підопічні Хулена Лопатегі випереджають найближчого конкурента, який йде Бетіс, на п'ять балів.

В останніх двох матчах Севілья зійдеться на виїзді з прямим конкурентом за "бронзу" мадридським Атлетіко (15 травня), а вже 22 травня зіграє вдома проти Атлетіка.

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