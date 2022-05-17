Ярмоленко: Я серйозно замислювався про повернення до Динамо

Матч проти Манчестер Сіті став останнім для Андрія Ярмоленка перед уболівальниками Вест Хема. Після поєдинку українець з прапором рідної країни та родиною зворушливо попрощався з англійськими фанатами.

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В останньому турі "молотобійців" зіграють на виїзді проти Брайтона (22 травня). Правий вінгер розповів про плани, які будував до 24 лютого. Футболіст не виключав свого повернення у Динамо, був на зв'язку з президентом клубу та командою. Однак повномасштабний напад Росії на України змінив плани гравця.

Андрій назвав Динамо тим клубом, у якому хотів би закінчити свою футбольну кар'єру.

Динамо? Я скажу так: до війни я серйозно замислювався про повернення до Динамо Київ. Я на зв'язку з президентом клубу, з гравцями. Це найрідніша команда для мене. Звичайно, якщо говорити про завершення кар'єри, то мені хотілося б завершити виступи в Києві,

– сказав Ярмоленко.

"Я скучив за тим, щоб грати по два матчі на тиждень"

Наразі Ярмоленко відчуває у собі сили, щоб продовжувати виступати на високому рівні. Андрій хоче у новому клубі отримувати більше практики, але у Вест Хемі його ігровий час був мізерним.

"Але поки що у мене є здоров'я та сили, я хочу грати на високому рівні. І зараз ніхто не знає, чи буде у нас узагалі чемпіонат. В Україні про футбол зараз не думають. Я хочу повернутися, але я маю кар'єру, і років залишилося не так багато. Я хочу насолодитися футболом, хочу пограти. Останні роки я не так часто граю. І я скучив за тим, щоб грати по два матчі на тиждень", – відповів гравець.

Деталі. Контракт Ярмоленка з Вест Хемом спливає 30 червня 2022 року.

Вже після 22 травня Андрій Ярмоленко вирушить у розташування збірної України, з якою спробує пробитись на Мундіаль у Катар. Спершу для цього потрібно обіграти Шотландію (1 червня), а вже 5 червня здолати Уельс.

Кар'єра Андрія Ярмоленка у столиці України