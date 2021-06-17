Вест Хем активно сватає Ярмоленка у Галатасарай, – ЗМІ

Лондонський Вест Хем намагається позбутися гравця збірної України Андрія Ярмоленка. "Молотобійці" активно пропонують послуги атакувального півзахисника турецькому Галатасараю.

Стамбульський гранд цікавиться українцем протягом тривалого часу. Там планують придбати Ярмоленка на місце Фегулі, який розчаровує своїми результатами вболівальників і керівництво клубу.

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Однак наразі в Галатасараї не спішать переводити переговори про трансфер в активну фазу. Ситуація може змінитися після виборів президента 19 червня – після цього внесуть кандидатуру головного тренера.

Відхід Ярмоленка з Вест Хема

Раніше з'явилася інформація, що англійський Вест Хем хоче відправити Андрія Ярмоленка у московський Спартак.

Агент футболіста Вадим Шаблій миттєво відреагував на це повідомлення та заявив, що такий варіант навіть не обговорюється.

Андрій Ярмоленко не зміг сповна зарекомендувати себе у сезоні-2020/2021 через травми. Загалом він провів за "молотобійців" лише 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.Контракт лідера збірної України з лондонським Вест Хемом розрахований до кінця червня 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого півзахисника у 4 мільйони євро.