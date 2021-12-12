Аталанта здобула вольову перемогу у матчі з голом конкурента Маліновського: відеоогляд

Аталанта 12 грудня зіграла на виїзді з Вероною у рамках 17 туру Серії А. Гості без Руслана Маліновського здобули перемогу.

Верона – Аталанта 1:2

Голи: Сімеоне, 22 – Міранчук, 37, Копмайнерс, 62

Руслан Маліновський не потрапив у заявку Аталанти на поєдинок з Вероною. Тому цікавість українських фанатів до цього матчу зменшилась.

До речі Петряк забив переможний гол за Фехервар після елегантної комбінації

Перший небезпечний момент був у господарів поля. Капрарі завдав удару з середньої відстані – м'яч пролетів над поперечиною.

У середині першого тайму Верона першою відкрила рахунок у зустрічі. Сімеоне відгукнувся на передачу у штрафному суперника та ударом з гострого кута вивів Верону вперед – 1:0. Голкіпер доторкнувся до м'яча, але не став на заваді голу.

За декілька хвилин господарі могли подвоювати перевагу. Але голкіпер гостей виконав відмінний сейв після удару Лазаньї. Аталанта відповіла не менш гостро. Палашич пробив з межі штрафного – лише стійка врятувала господарів від неминучого голу.

15 хвилин знадобилось клубу з Бергамо, щоб відповісти тією ж монетою. На 37-й хвилині Міранчук став адресатом хорошої передачі, обіграв опікуна та розстріляв ворота суперника – 1:1.

До перерви команди більше не забивали – 1:1 результативна мирова.

Гості вирвали перемогу

Після відпочинку знову моментами обігрались команди. На удар Тамеза відповів Демірал. Однак на 62-й хвилині м'яч таки побував у сітці воріт Верони.

М'яч після удару Копмайнерса залетів у ворота суперника. Допоміг цьому голу рикошет від гравця Верони. Голкіпер не встиг зреагувати на такий напрямок пострілу – 1:2.

Як не старались гравці Верони врятувати бодай нічию, але не вдалось. Оборона Аталанти надійно блокувала усі спроби суперника.

Клуб із Бергамо вирвав перемогу у Верони на виїзді – 1:2.

Команда Маліновського з 37 очками замикає трійку лідерів у таблиці Серії А, поступаючись лише Мілану та Інтеру.

Верона – Аталанта: відеоогляд матчу