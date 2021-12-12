Верона – Аталанта 1:2

Голы: Симеоне, 22 – Миранчук, 37, Копмайнерс, 62

Руслан Малиновский не попал в заявку Аталанты на поединок с Вероной. Поэтому интерес украинских фанатов к этому матчу уменьшился.

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Первый опасный момент был у хозяев поля. Капрари нанес удар со среднего расстояния – мяч пролетел над перекладиной.

В середине первого тайма Верона первой открыла счет во встрече. Симеоне откликнулся на передачу в штрафной соперника и ударом с острого угла вывел Верону вперед – 1:0. Голкипер прикоснулся к мячу, но не помешал голу.

Первый гол в матче: видео

Через несколько минут хозяева могли удвоить преимущество. Но голкипер гостей выполнил отличный сейв после удара Лазаньи. Аталанта ответила не менее остро. Палашич пробил из предела штрафной – только стойка спасла хозяев от неизбежного гола.

15 минут понадобилось клубу из Бергамо, чтобы ответить той же монетой. На 37-й минуте Миранчук стал адресатом хорошей передачи, обыграл опекуна и расстрелял ворота соперника – 1:1.

Видео гола Аталанты

До перерыва команды больше не забивали – 1:1 результативная мировая.

После отдыха снова моментами обыгрались команды. На удар Томеза ответил Демирал. Однако на 62-й минуте мяч побывал в сетке ворот Вероны.

Мяч после удара Копмайнерса залетел в ворота соперника. Помог этому голу рикошет от игрока Вероны. Голкипер не успел среагировать на такое направление выстрела – 1:2.

Второй гол от Аталанты: видео

Как ни старались игроки Вероны спасти хотя бы ничью, но не удалось. Оборона Аталанты надежно блокировала все попытки соперника.