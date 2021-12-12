Верона – Аталанта 1:2
Голи: Сімеоне, 22 – Міранчук, 37, Копмайнерс, 62
Руслан Маліновський не потрапив у заявку Аталанти на поєдинок з Вероною. Тому цікавість українських фанатів до цього матчу зменшилась.
До речі Петряк забив переможний гол за Фехервар після елегантної комбінації
Перший небезпечний момент був у господарів поля. Капрарі завдав удару з середньої відстані – м'яч пролетів над поперечиною.
У середині першого тайму Верона першою відкрила рахунок у зустрічі. Сімеоне відгукнувся на передачу у штрафному суперника та ударом з гострого кута вивів Верону вперед – 1:0. Голкіпер доторкнувся до м'яча, але не став на заваді голу.
Перший гол у матчі: відео
За декілька хвилин господарі могли подвоювати перевагу. Але голкіпер гостей виконав відмінний сейв після удару Лазаньї. Аталанта відповіла не менш гостро. Палашич пробив з межі штрафного – лише стійка врятувала господарів від неминучого голу.
15 хвилин знадобилось клубу з Бергамо, щоб відповісти тією ж монетою. На 37-й хвилині Міранчук став адресатом хорошої передачі, обіграв опікуна та розстріляв ворота суперника – 1:1.
Відео голу Аталанти
До перерви команди більше не забивали – 1:1 результативна мирова.
Після відпочинку знову моментами обігрались команди. На удар Тамеза відповів Демірал. Однак на 62-й хвилині м'яч таки побував у сітці воріт Верони.
М'яч після удару Копмайнерса залетів у ворота суперника. Допоміг цьому голу рикошет від гравця Верони. Голкіпер не встиг зреагувати на такий напрямок пострілу – 1:2.
Другий гол від Аталанти: відео
Як не старались гравці Верони врятувати бодай нічию, але не вдалось. Оборона Аталанти надійно блокувала усі спроби суперника.
- Клуб із Бергамо вирвав перемогу у Верони на виїзді – 1:2.
- Команда Маліновського з 37 очками замикає трійку лідерів у таблиці Серії А, поступаючись лише Мілану та Інтеру.