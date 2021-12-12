Верона – Аталанта 1:2

Голи: Сімеоне, 22 – Міранчук, 37, Копмайнерс, 62

Руслан Маліновський не потрапив у заявку Аталанти на поєдинок з Вероною. Тому цікавість українських фанатів до цього матчу зменшилась.

До речі Петряк забив переможний гол за Фехервар після елегантної комбінації

Перший небезпечний момент був у господарів поля. Капрарі завдав удару з середньої відстані – м'яч пролетів над поперечиною.

У середині першого тайму Верона першою відкрила рахунок у зустрічі. Сімеоне відгукнувся на передачу у штрафному суперника та ударом з гострого кута вивів Верону вперед – 1:0. Голкіпер доторкнувся до м'яча, але не став на заваді голу.

Перший гол у матчі: відео

За декілька хвилин господарі могли подвоювати перевагу. Але голкіпер гостей виконав відмінний сейв після удару Лазаньї. Аталанта відповіла не менш гостро. Палашич пробив з межі штрафного – лише стійка врятувала господарів від неминучого голу.

15 хвилин знадобилось клубу з Бергамо, щоб відповісти тією ж монетою. На 37-й хвилині Міранчук став адресатом хорошої передачі, обіграв опікуна та розстріляв ворота суперника – 1:1.

Відео голу Аталанти

До перерви команди більше не забивали – 1:1 результативна мирова.

Після відпочинку знову моментами обігрались команди. На удар Тамеза відповів Демірал. Однак на 62-й хвилині м'яч таки побував у сітці воріт Верони.

М'яч після удару Копмайнерса залетів у ворота суперника. Допоміг цьому голу рикошет від гравця Верони. Голкіпер не встиг зреагувати на такий напрямок пострілу – 1:2.

Другий гол від Аталанти: відео

Як не старались гравці Верони врятувати бодай нічию, але не вдалось. Оборона Аталанти надійно блокувала усі спроби суперника.