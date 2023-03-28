Якщо хлопці воюють, це не означає, що ми повинні сидіти і віддавати медалі росіянам, – Верняєв

Українська спортивна гімнастика дочекалась повернення до змагань Олега Верняєва. Титулованому гімнасту вдвічі скоротили дискваліфікації після допінг-скандалу.

Дворазовий призер Олімпійських ігор висловився, чи потрібно бойкотувати Олімпіаду у випадку, якщо на них допустять спортсменів із ворожих країн Росії та Білорусі. Олег Верняєв не погоджується з думками, які говорять, що українські спортсмени мають обов'язково пропустити Ігри, якщо там виступатимуть росіяни та білоруси.

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Верняєв про можливий бойкот змагань від українських спортсменів

Титулований гімнаст запропонував зробити голосування у "Дії". І дослухатись до думки українського суспільства. Олег Верняєв розповів про розмови з українськими військовими, які навіть на службі цікавляться спортивними новинами та здобутками наших спортсменів.

Верняєв заявив, що українські атлети повинні їздити на змагання, аби завоювати для нашої країни якомога більше нагород. Адже змагання – це спортивний фронт наших зірок спорту.

Чесно кажучи, багато військових запитують, коли будуть змагання. Тому, мені здається, що вони спостерігають та вболівають за нас. Якщо хлопці воюють, це не означає, що ми повинні сидіти вдома і віддавати всі медалі росіянам. Я думаю, що ми повинні теж виїжджати, воювати на своєму спортивному фронті та завойовувати якомога більше медалей,

– заявив Верняєв.

Гімнаст додав, що не можна бойкотувати змагання, адже тоді Україна покаже усьому світу, що боїться Росії та Білорусі.

Якщо ми не поїдемо, то "даємо задню" й показуємо, що вони "взули" нас і тут,

– зауважив український гімнаст.

До слова. МОК хоче всидіти на двох стільцях та розглядає усі варіанти, як повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань та навіть Олімпіади. Перші результати вже є. Федерація фехтування повернула до турнірів представників ворожих країн.

Нагадаємо, що нещодавно Верняєв сповістив чудові новини – він повертається до тренувального процесу та змагань після того, як взимку 2021 року з'явилась інформація про його усунення від спорту. Олегу вдвічі скоротили дискваліфікацію, яку він отримав через сумнівний допінг. Титулований гімнаст заявив, що затяжний процес лише довів, що він не мав наміру нечесно боротись з суперника за допомогою допінгу.

Титулований спортсмен потрохи набирає фізичну форму, аби знову потішити нас своїми виступами на змаганнях. Також він займається благодійністю, їздить на передові позиції та зруйновані окупантами міста із допомогою, аби підтримати моральний дух українців та військових.