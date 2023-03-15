Понад рік триває повномасштабна військова агресія Росії та її посібника Білорусі проти України. Щодня від російських ракет та снарядів гинуть мирні люди. Величезної шкоди окупанти завдали українському спорту. Проте ці всі факти не заважають МОКу та його президенту Томасу Баху лобіювати повернення атлетів з країн-терористів до змагань.

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Нейтральний прапор росіян та білорусів заплямований кров’ю

Українські олімпійські чемпіони звернулися до мера Парижа Анн Ідальго з проханням підтримати відсторонення росіян та білорусів. Відповідне звернення опублікували в Instagram Олег Верняєв та Юлія Подкопаєва.

"Поки увесь цивілізований світ закликає спортивну спільноту заборонити участь атлетів країн-агресорок до змагань, президент МОК Томас Бах під час саміту G20 вимагає нейтралітет та дозвіл щодо участі спортсменів незалежно від їх політичних конфліктів зокрема на рівні Олімпійських ігор у Парижі.

Ми, українські спортсмени, олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв передали звернення меру Парижу Анн Ідальго з проханням підтримати відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри, які будуть проходити в Парижі у 2024 році.

У лавах Збройних сил України перебувають понад 3 000 спортсменів, і ще тисячі спортсменів й тренерів працюють на волонтерському фронті. За майже рік повномасштабної війни в Україні загинули понад 220 спортсменів й тренерів, які прагнули показувати найвищі результати на міжнародних змаганнях під українським прапором. У нашій державі зруйновано понад 320 спортивних об’єктів. А замість регулярних занять в уцілілих спортивних комплексах, спортсмени змушені перебувати в бомбосховищах через регулярні сигнали повітряних тривог та обстріли.

За цих умов у Міжнародному олімпійському комітеті не може існувати жодних компромісних рішень для держави-терориста, оскільки основні засади Олімпійської хартії фундаментально протилежні війні. Будь-який нейтральний прапор російських та білоруських спортсменів все одно заплямований кров’ю. А дозвіл російським та білоруським спортсменам виступати в міжнародних змаганнях, є підтримкою війни в Україні та російських злочинів під прикриттям нейтральності.

Нам потрібна допомога світової олімпійської спільноти", – йдеться у зверненні олімпійських чемпіонів.