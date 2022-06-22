Новий виклик у кар'єрі Вернидуба
21 червня криворізький клуб розпочав підготовку до нового футбольного сезону. Кривбас після відродження вперше повертається в УПЛ. За підсумками минулого сезону команда посіла друге місце у Першій лізі України.
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На першому тренуванні був присутній новий тренер команди Юрій Вернидуб. 56-річний спеціаліст буде готувати Кривбас до українського чемпіонату.
Перше тренування Вернидуба / Фото Кривбаса
Разом із командою у тренувальному процесі взяли участь новачки команди, прізвища яких наразі не повідомляються. Згодом до Кривбасу приєднаються воротар Богдан Сарнавський та півзахисник Тимур Кораблін. Потренувались із першою командою гравців U-19 та футболісти, які минулого сезону виступали в орендах.
Перший тренувальний збір на клубній Академії у Кривому Розі триватиме до 2 липня.
Кривбас розпочав підготовку до сезону / Фото Кривбаса
- Нагадаємо, що 21 червня клуб офіційно повідомив про прихід Юрія Вернидуба. Сторони підписали контракт на три роки.
- Криворізький клуб потужним роликом привітав тренера у новій команді. Наставник прокоментував новий виклик у своїй кар'єрі.
- Тренерська роботу Вернидуб-старший поєднуватиме зі службою у ЗСУ. Футбольного спеціаліста для нього перевели служити у підрозділ в Кривий Ріг.