Новый вызов в карьере Вернидуба
21 июня криворожский клуб начал подготовку к новому футбольному сезону. Кривбасс после возрождения впервые возвращается в УПЛ. По итогам прошедшего сезона команда заняла второе место в Первой лиге Украины.
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На первой тренировке присутствовал новый тренер команды Юрий Вернидуб. 56-летний специалист будет готовить Кривбасс к украинскому чемпионату.
Первая тренировка Вернидуба / Фото Кривбасса
Вместе с командой в тренировочном процессе приняли участие новички команды, фамилии которых пока не сообщаются. Вскоре к Кривбассу присоединятся вратарь Богдан Сарнавский и полузащитник Тимур Кораблин. Тренировались с первой командой игроков U-19 и футболисты, которые в прошлом сезоне выступали в арендах.
Первый тренировочный сбор на клубной Академии в Кривом Роге продлится до 2 июля.
Кривбасс начал подготовку к сезону | Фото Кривбасса
- Напомним, что 21 июня клуб официально уведомил о приходе Юрия Вернидуба. Стороны подписали контракт на три года.
- Криворожский клуб мощным роликом приветствовал тренера в новой команде. Наставник прокомментировал новый вызов своей карьере.
- Тренерская работа Вернидуб-старший будет совмещать со службой в ВСУ. Футбольного специалиста для него перевели в подразделение в Кривой Рог.