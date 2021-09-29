Вернидуб повторив легендарне досягнення Лобановського і Кучеревського
29 вересня 2021 , 07:53Читать новость на русском
Джерело:Епоха Футболу
Молдовський Шериф, який очолює український тренер Юрій Вернидуб, у своєму першому сезоні в Лізі чемпіонів сенсаційно обіграв на виїзді мадридський Реал з рахунком 2:1.
Таким чином, Вернидуб повторив досягнення українських тренерів Валерія Лобановського і Євгена Кучеревського, які також мають в своєму активі перемоги над мадридським клубом.
Як це було Шериф Вернидуба сенсаційно обіграв Реал у Мадриді: відео голів
Вернидуб – перший, хто обіграв Реал на його стадіоні в офіційному матчі. У 1990 році Дніпро зіграв в Мадриді товариський матч і переміг.
Динамо Лобановського перемагало Реал в 1999 році, але на НСК Олімпійський.
Реал – Шериф: коротко про матч
- Шериф першим відкрив рахунок після влучного удару Джахшибаєв на 25-й хвилині. Реалу вдалося відігратися завдяки реалізованому пенальті у виконанні Бензема на 65-й хвилині, але наприкінці матчу Тіль красивим ударом приніс молдовському клубу історичну перемогу.
- Клуб із Тирасполя із шістьма очками лідирує у групі D, де також виступає Шахтар.