Вернидуб повторив легендарне досягнення Лобановського і Кучеревського

Молдовський Шериф, який очолює український тренер Юрій Вернидуб, у своєму першому сезоні в Лізі чемпіонів сенсаційно обіграв на виїзді мадридський Реал з рахунком 2:1.

Таким чином, Вернидуб повторив досягнення українських тренерів Валерія Лобановського і Євгена Кучеревського, які також мають в своєму активі перемоги над мадридським клубом.

Як це було Шериф Вернидуба сенсаційно обіграв Реал у Мадриді: відео голів

Вернидуб – перший, хто обіграв Реал на його стадіоні в офіційному матчі. У 1990 році Дніпро зіграв в Мадриді товариський матч і переміг.

Динамо Лобановського перемагало Реал в 1999 році, але на НСК Олімпійський.

Реал – Шериф: коротко про матч