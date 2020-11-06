Чи залишиться Сульшер тренером МЮ після ганебної поразки в ЛЧ: відповідь клубу
"Манчестер Юнайтед" показує не надто хороші результати під керівництвом Уле Гуннара Сульшера. Сенсаційна поразка в Лізі чемпіонів від "Башакшехіра" могла похитнути тренерське крісло норвезького наставника, але боси "червоних дияволів" вірять у компетентність керманича.
Керівництво МЮ повністю довіряє наставнику "червоних дияволів" Уле Гуннару Сульшеру і не має наміру прощатись з фахівцем найближчим часом, повідомляє Sky Sports.
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Останнім часом матчів "манкуніанців" не приносять бажаного результату. Про що свідчить результат останнього матчу у Лізі чемпіонів, де МЮ несподівано поступився турецькому "Башакшехіру" на їх полі 2:1.
Босів МЮ не влаштовує та ситуація у якій перебуває їх клуб. В АПЛ у "червоних дияволів" справи складаються ще гірше – 15 сходинка.
Але вони до останнього очікують від наставника з Норвегії вдалих результатів.
Тренерська кар'єра Сульшера у МЮ
- У грудні 2018 року Сульшер був призначений на посаду виконуючого обов'язків головного наставника МЮ до кінця сезону-2018/19.
- Під його керівництвом "червоні дияволи" вдало стартували у сезоні та здобули 8 перемог. Норвежець став першим тренером в клубній історії, якому вдалось подібне досягнення.
- За підсумками січня 2019 року спеціаліст був визнаний найкращим тренером місяця в АПЛ.
- У 2019 році боси МЮ вирішили підвищити наставника та призначили його головним тренером клубу. У своєму першому сезоні на такій посаді команда під керівництвом Cульшера посіла 6-те місце. У наступному році МЮ був ще вище – "бронза" АПЛ.
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