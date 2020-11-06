"Манчестер Юнайтед" показує не надто хороші результати під керівництвом Уле Гуннара Сульшера. Сенсаційна поразка в Лізі чемпіонів від "Башакшехіра" могла похитнути тренерське крісло норвезького наставника, але боси "червоних дияволів" вірять у компетентність керманича.

Керівництво МЮ повністю довіряє наставнику "червоних дияволів" Уле Гуннару Сульшеру і не має наміру прощатись з фахівцем найближчим часом, повідомляє Sky Sports.

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Останнім часом матчів "манкуніанців" не приносять бажаного результату. Про що свідчить результат останнього матчу у Лізі чемпіонів, де МЮ несподівано поступився турецькому "Башакшехіру" на їх полі 2:1.

Босів МЮ не влаштовує та ситуація у якій перебуває їх клуб. В АПЛ у "червоних дияволів" справи складаються ще гірше – 15 сходинка.

Але вони до останнього очікують від наставника з Норвегії вдалих результатів.

Тренерська кар'єра Сульшера у МЮ