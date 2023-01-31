Міжнародний олімпійський комітет заявив, що він підтримує Україну, та не планує знімати санкції проти Росії. Водночас МОК виступає за те, щоб допускати до міжнародних турнірів росіян та білорусів під "нейтральним прапором". Все це "прикривається" заявами про те, що не можна відсторонювати спортсменів лише через їх паспорт. А на критику зі сторони України щодо такого рішення президент МОК Томас Бах заявив, що наша держава "хоче не лише ізолювати Росію як державу, але й ізолювати усіх росіян".

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Дійшло до того, шо в Україні заявили, що вони будуть бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян, навіть під "нейтральним прапором".

Однак народні депутати, які є членами Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту випустили заяву, в якій зазначили, що вони виступають проти бойкоту Олімпіади.

"Ми також виступаємо проти бойкоту участі українських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки ставати на шлях бойкоту – це проявити слабкість та віддати міжнародну спортивну трибуну вбивцям, терористам та ґвалтівникам", – йдеться в заяві.

Натомість депутати внесли пропозицію щодо звернення Верховної Ради України до парламентів країн світу, Міжнародного олімпійського комітету, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій.

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"Ні про яку нейтральність не може йти й мови, допоки ворог продовжує війну, мета якої – геноцид українського народу. Будь-який нейтральний прапор і форма – просякнуті кров’ю загиблих українців із Харкова та Чернігова… Ірпеня та Бучі… Маріуполя та Херсона…Бахмута та Соледара… Останні події в міжнародних спортивних колах, заяви Міжнародного олімпійського комітету та Олімпійської ради Азії є наругою над пам’яттю сотень тисяч українських громадян, які загинули під час повномасштабного вторгнення", – йдеться в заяві.

Відтак депутати заявили, що і надалі будуть "відстоювати позицію про повну і безумовну ізоляцію агресора, в тому числі і повну заборону участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі в Олімпійських іграх, до завершення збройної агресії російської федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та вирішенням питання компенсації російською федерацією заподіяних Україні збитків".