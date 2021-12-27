Значний скачок: Білодід визначилася, у якій ваговій категорії буде виступати

Зіркова українська дзюдоїстка Дарія Білодід виступатиме у новій для себе ваговій категорії 57 кілограм. Цей перехід прокоментував головний тренер збірної Віталій Дуброва.

Для Білодід це стане скачком одразу на дві вагові категорії. Раніше Дарія змагалася у категорії до 48 кілограм.

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"Даша Білодід – ще дуже молода спортсменка, їй 21 рік. Всі знають, як багато вона ганяла вагу. Перенесення Олімпіади їй також не пішло на користь. Насамперед їй було важко психологічно. Її природна вага сягала вже 53-54 кг. Нині вона ще продовжує рости. Зараз її вага – 56-58 кг – немає сенсу ганяти вагу в 52. Цим ми тільки мучимо організм. Найкраще набрати оптимальні фізичні кондиції і пробувати себе в 57 кілограм", – сказав Дуброва.

Раніше Білодід завершила повноцінний тренувальний збір, який пройшов у Туреччині. В інтерв'ю Дарія розповіла про свою поточну готовність.

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