Міжнародний олімпійський комітет вирішив "оголосити амністію" країнам-терористам та допустити їхніх спортсменів до змагань. Проте безвідповідальні дії чиновників отримали потужну протидію.

Уряд Великої Британії звернувся до найбільших компаній-спонсорів Олімпійських ігор із закликом чинити тиск на МОК через його пропозиції дозволити росіянам і білорусам знову змагатися в міжнародному спорті. Авантюрні наміри Томаса Баха та його однодумців відкриває шлях спортсменам з країн-агресорок до участі на Іграх в Парижі-2024.

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Спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені

Як повідомляють британські ЗМІ, міністр культури Люсі Фрайзер попросила виконавчих директорів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa, натиснути на МОК у зв’язку із загрозою послаблення заборони для росіян та білорусів.

"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені. Ми впевнені, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях.

Поки наші занепокоєння та відсутність конкретних деталей щодо працездатної моделі "нейтралітету" не будуть розглянуті, ми не згодні з тим, що російським і білоруським спортсменам слід дозволити повернутися до змагань", – йдеться у зверненні міністра до спонсорів.

Лист надійшов до спонсорів Ігор-2024 через день після того, як Росія завдала найбільшого ракетного удару по містах України за останні тижні.