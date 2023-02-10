Через війну в Україні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям не допускати до участі у змаганнях росіян та білорусів. Однак напередодні Олімпійських Ігор-2024 у Парижі організація заговорила про повернення під нейтральним прапором.

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Одним з перших про це заговорив президент МОК Томас Бах. Німець вважає, що є можливості відокремити спортсменів від керівництва держави, адже звичайні люди начебто не винні у війні.

35 країн проти участі Росії

Втім світова спільнота вирішила не мовчати у цій ситуації. Вже відомо, що сформувалась група підтримки України з 35 країн. Їхні міністри спорту домовились і далі вимагати від МОК недопуску росіян до Олімпійських Ігор.

Одними з творців коаліції були балтійські країни та Польща. Відомо також, що до цієї групи долучились міністри спорту США, Великої Британії, Німеччини, Японії та країни-господарки Франції.

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з міністрами спорту усіх 35 країн. Голова держави наголосив, що принципи нейтралітету не можуть бути застосовані до ситуації з воєнним нападом Росії на Україну

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