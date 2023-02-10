Через війну в Україні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям не допускати до участі у змаганнях росіян та білорусів. Однак напередодні Олімпійських Ігор-2024 у Парижі організація заговорила про повернення під нейтральним прапором.
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Одним з перших про це заговорив президент МОК Томас Бах. Німець вважає, що є можливості відокремити спортсменів від керівництва держави, адже звичайні люди начебто не винні у війні.
35 країн проти участі Росії
Втім світова спільнота вирішила не мовчати у цій ситуації. Вже відомо, що сформувалась група підтримки України з 35 країн. Їхні міністри спорту домовились і далі вимагати від МОК недопуску росіян до Олімпійських Ігор.
Одними з творців коаліції були балтійські країни та Польща. Відомо також, що до цієї групи долучились міністри спорту США, Великої Британії, Німеччини, Японії та країни-господарки Франції.
Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з міністрами спорту усіх 35 країн. Голова держави наголосив, що принципи нейтралітету не можуть бути застосовані до ситуації з воєнним нападом Росії на Україну
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Санкції проти Росії та Білорусі в спорті:
- У березні 2022 року після початку повномасштабної війни МОК засудив вторгнення РФ.
- Організація рекомендувала федераціям не допускати до змагань спортсменів з Росії та Білорусі, але залишала за ними право самостійно вирішувати це питання.
- МОК наклав заборону на прапори, гімни, кольори чи будь-які інші символи країн-терористок на спортивних заходах.
- Представникам влади Росії та Білорусі заборонено відвідувати будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.
- Щодо Олімпіади-2024, МОК збирається дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь лише як "нейтральні атлети" і жодним чином не представляти свою державу.
- Спортсмени, які повністю підтримають Олімпійську хартію, зможуть взяти участь в Олімпійських Іграх.
- Частиною хартії є миротворча місія МОК, тому табу буде накладено на тих, хто активно підтримував війну в Україні.
- Всі заявки атлетів з Росії та Білорусі проходитимуть індивідуальну ретельну перевірку.