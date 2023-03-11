Уряд Великої Британії звернувся до найбільших компаній-спонсорів Олімпійських ігор із закликом чинити тиск на МОК через його пропозиції дозволити росіянам і білорусам знову змагатися в міжнародному спорті. Авантюрні наміри Томаса Баха та його однодумців відкриває шлях спортсменам з країн-агресорок до участі на Іграх в Парижі-2024.
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Спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені
Як повідомляють британські ЗМІ, міністр культури Люсі Фрайзер попросила виконавчих директорів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa, натиснути на МОК у зв’язку із загрозою послаблення заборони для росіян та білорусів.
"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені. Ми впевнені, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях.
Поки наші занепокоєння та відсутність конкретних деталей щодо працездатної моделі "нейтралітету" не будуть розглянуті, ми не згодні з тим, що російським і білоруським спортсменам слід дозволити повернутися до змагань", – йдеться у зверненні міністра до спонсорів.
Лист надійшов до спонсорів Ігор-2024 через день після того, як Росія завдала найбільшого ракетного удару по містах України за останні тижні.
- Нагадаємо, що МОК продовжує шукати шляхи, які дозволять російським та білоруським спортсменам змагатися як "нейтральним", включаючи кваліфікацію на Олімпійські ігри в Азії, а не в Європі.
- Однак Велика Британія разом із 34 іншими країнами стверджує, що ситуація в Україні погіршилася після першого рішення МОК у лютому минулого року накласти заборону.
- Коаліція союзників України наполягає, що Росія та Білорусь не повинні повертатися до міжнародних змагань, доки Владімір Путін не припинить свою незаконну війну.