Правительство Великобритании обратилось к крупнейшим компаниям-спонсорам Олимпийских игр с призывом оказывать давление на МОК из-за его предложения разрешить россиянам и белорусам снова соревноваться в международном спорте. Авантюрные намерения Томаса Баха и его единомышленников открывает путь спортсменам из стран-агрессов к участию в Играх в Париже-2024.
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Спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены
Как сообщают британские СМИ, министр культуры Люси Фрайзер попросила исполнительных директоров мировых партнеров МОК, в частности Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, надавить МОК в связи с угрозой ослабления запрета для россиян и белорусов.
Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены. Мы уверены, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях.
Пока наши беспокойства и отсутствие конкретных деталей по трудоспособной модели "нейтралитета" не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям", – говорится в обращении министра к спонсорам.
Письмо поступило спонсорам Игр-2024 через день после того, как Россия нанесла наибольшего ракетного удара по городам Украины за последние недели.
- Напомним, что МОК продолжает искать пути, позволяющие российским и белорусским спортсменам соревноваться как "нейтральным", включая квалификацию на Олимпийские игры в Азии, а не в Европе.
- Однако Великобритания вместе с 34 другими странами утверждает, что ситуация в Украине ухудшилась после первого решения МОК в феврале в прошлом году наложить запрет.
- Коалиция союзников Украины настаивает, что Россия и Беларусь не должны возвращаться в международные соревнования, пока Владимир Путин не прекратит свою незаконную войну.