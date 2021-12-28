Вдячний Ярмоленку, – Довбик міг не стати героєм України на Євро-2020
Джерело:ютуб-канал BurBuzz
Форвард Артем Довбик став справжнім героєм матчу Україна – Швеція на Євро-2020. Футболіст міг не з'явитись на полі, якби не помічник Андрія Шевченка.
Довбик: Зустрівся з Мальдерою поглядом
24-річний футболіст Дніпра-1 пригадав історичний матч Євро-2020 проти Швеції. Артем Довбик зізнався, кому вдячний за те, що з'явився на полі в 1/8 фіналу турніру.
Цікаво дізнатись Дніпро-1 повісив солідний цінник на Довбика: скільки потрібно заплатити за забивного форварда
Спершу гравець подякував Ярмоленку, адже саме Андрій попросив заміну вже у додатковому таймі. Вінгер Вест Хема виклався на полі та не зміг дограти усі 120 хвилин. Натомість нього на 105 хвилині з'явився Довбик, який і став героєм матчу, забивши на 120+1 хвилині переможний м'яч у синьо-жовтій футболці.
Є дві версії, чому Андрій Шевченко випустив на поле саме нападника Дніпра-1. Буцімто про це сам попросив Ярмоленко. А у другому варіанті Шевченко отримав пораду від свого помічника Альдо Мальдери. Довбик більше схиляється до другої версії.
Це вже ближче до правди. Точно чув, як Мальдера підійшов. Я якраз спускався на розминку, ця розмова була в мене на очах. Я навіть зустрівся з Мальдерою поглядом, він подивився на мене і я пішов розминатися,
– сказав Довбик.
Швеція – Україна: головне про матч
- Підопічні Шевченка першими розмочили нулі на табло. Олександр Зінченко став автором першого голу у зустрічі 1/8 фіналу Євро-2020.
- Ще до перерви господарі зрівняли цифри у матчі завдяки результативному удару Еміля Форсберга.
- Збірні ніяк не могли визначити чвертьфіналіста турніру. Поєдинок перейшов у додаткові 15-хвилинні тайми. На 120+1 хвилині Довбик, який вийшов на заміну, забив переможний м'яч у ворота шведів. У підсумку – 1:2.
- Відзначимо, що з 99 хвилини Швеція грала у меншості після вилучення Маркуса Даніельсона.
- Українка вийшла у чвертьфінал Євро-2020, у якому з розгромним рахунком поступилась Англії (0:4).