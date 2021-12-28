Довбик: встретился с Мальдерой взглядом

24-летний футболист Днепра-1 припомнил исторический матч Евро-2020 против Швеции. Артем Довбик признался, кому благодарен за то, что появился на поле в 1/8 финала турнира.

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Сначала игрок поблагодарил Ярмоленко, ведь именно Андрей попросил замену уже в дополнительном тайме. Вингер Вест Хэма выложился на поле и не смог доиграть все 120 минут. Вместо него на 105 минуте появился Довбик, который и стал героем матча, забив на 120+1 минуте победный мяч в сине-желтой футболке.

Есть две версии, почему Андрей Шевченко выпустил на поле именно нападающего Днепра-1. Якобы об этом сам попросил Ярмоленко. А во втором варианте Шевченко получил совет от своего помощника Альдо Мальдери. Довбик больше склоняется ко второй версии.

Это уже ближе к правде. Точно слышал, как Мальдера подошел. Я как раз спускался на разминку, этот разговор был у меня на глазах. Я даже встретился с Мальдерой взглядом, он посмотрел на меня, и я пошел разминаться,

– сказал Довбик.

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