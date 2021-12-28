Довбик: Зустрівся з Мальдерою поглядом

24-річний футболіст Дніпра-1 пригадав історичний матч Євро-2020 проти Швеції. Артем Довбик зізнався, кому вдячний за те, що з'явився на полі в 1/8 фіналу турніру.

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Спершу гравець подякував Ярмоленку, адже саме Андрій попросив заміну вже у додатковому таймі. Вінгер Вест Хема виклався на полі та не зміг дограти усі 120 хвилин. Натомість нього на 105 хвилині з'явився Довбик, який і став героєм матчу, забивши на 120+1 хвилині переможний м'яч у синьо-жовтій футболці.

Є дві версії, чому Андрій Шевченко випустив на поле саме нападника Дніпра-1. Буцімто про це сам попросив Ярмоленко. А у другому варіанті Шевченко отримав пораду від свого помічника Альдо Мальдери. Довбик більше схиляється до другої версії.

Це вже ближче до правди. Точно чув, як Мальдера підійшов. Я якраз спускався на розминку, ця розмова була в мене на очах. Я навіть зустрівся з Мальдерою поглядом, він подивився на мене і я пішов розминатися,

– сказав Довбик.

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