У домашньому матчі 24-го туру французької Ліги 2 Бордо переміг Дюнкерк з рахунком 2:0. У складі господарів поля 74 хвилини відіграв українець Данило Ігнатенко.

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Расистський скандал за участю Ігнатенка

За інформацією видання L'Equipe, під час матчу Ігнатенко обізвав гравця Дюнкерка Альюна Ба висловом "black pussy". Цей вираз дослівно означає "чорна кицька", але з підтекстом "чорна плакса".

По завершенню поєдинку Дюнкерк звернувся у Дисциплінарний комітет ліги та погрожує українському футболісту судом. Остаточне рішення щодо справи Ігнатенка оголосять 16 травня.

Наразі обидва клуби зробили заяви із засудженням будь-яких проявів расизму. Бордо пообіцяв вжити санкції до Ігнатенка, якщо його провину буде доведено.

Кар'єра Ігнатенка у Франції