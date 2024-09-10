Підпалив партнерку: обвинувачений у вбивстві учасниці Олімпіади помер в лікарні

Бойфренд угандійсько-кенійської спортсменки Ребекки Чептегей помер від опіків у лікарні. Він обвинувачувався в її убивстві.

1 вересня Ребекка Чептегей посварилася з хлопцем Діксоном Ндіємою через земельну ділянку через що той облив її бензином і підпалив. Внаслідок цього олімпійська спортсменка померла.

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Вбивця спортсменки помер

Ребекка потрапила до лікарні з 75 відсотками опіків тіла. Лікарі боролися за життя Чептегей, яка була у критичному стані, проте через декілька днів легкоатлетка все ж таки померла.

Її хлопець, який здійснив підпал, також потрапив до лікарні з опіками. Спочатку лікарі казали, що його стан "покращується і стабільний", однак ввечері 9 вересня він помер.

Правозахисники стверджують що спортсменки в Кенії піддаються високому ризику експлуатації та насильства з боку чоловіків, які зазіхають на їхні призові гроші, сума яких значно перевищує місцеві доходи.

Довідка. Ребекка Чептегей стала третьою відомою спортсменкою, яку вбили в Кенії з жовтня 2021 року.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2024 Ребекка Чептегей посіла 44-те місце у марафоні. Вона була чемпіонкою світу-2021 з гірського та трейл бігу, а також здобувала "бронзу" півмарафону в Китаї у 2016 році.