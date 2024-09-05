Це сталося внаслідок трагедії, яка сталася у неділю, 1 вересня. У той день учасниця Олімпіади-2024 Ребекка Чептегей посварилася з хлопцем Діксоном Ндіємою через земельну ділянку.

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Померла на 5-й день боротьби за життя

Сварка вийшла з-під контролю й кенієць облив бензином бігунку та підпалив її. Спортсменку тоді врятували сусіди, які жили поряд і втрутилися у конфлікт.

Ребекка потрапила до лікарні з 75 відсотками опіків тіла. Лікарі боролися за життя Чептегей, яка була у критичному стані, проте через декілька днів легкоатлетка все ж таки померла. Про це повідомила Федерація легкої атлетики Уганди:

Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої спортсменки Ребекки Чептегей, яка сьогодні рано вранці трагічно стала жертвою домашнього насильства. Як федерація, ми засуджуємо такі дії та закликаємо до справедливості. Нехай її душа спочиває з миром.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2024 Ребекка Чептегей посіла 44-те місце у марафоні. Вона була чемпіонкою світу-2021 з гірського та трейл бігу, а також здобувала "бронзу" півмарафону в Китаї у 2016 році.