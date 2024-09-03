Бігунка, яка на Іграх у Парижі брала участь у марафоні, потрапила до лікарні з численними опіками тіла. Подробиці жорстокого злочину повідомила поліція угандійського міста Ендебес.

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Сварка, яка вийшла з-під контролю

33-річна Чептегей постраждала від свого хлопця Діксона Ндієми. Він облив атлетку бензином з каністри, після чого підпалив її.

Зазначається, що це сталося в будинку Ребекки. Між парою відбулася сварка щодо земельної ділянки, яка закінчилася неадекватним вчинком чоловіка.

Спортсменку врятували сусіди, які жили поряд і втрутилися у конфлікт. У результаті, обидва учасники сварки потрапили у лікарню з опіками, які у відомої легкоатлетки сягають 75 відсотків ураження тіла. Наразі за її життя борються лікарі.

Довідка. На Олімпійських іграх у жіночому марафоні Ребекка Чептегей у фіналі посіла 44-те місце з результатом у 2:32:14 години. Цей час став для неї найкращим у сезоні-2024.

Короткі відомості про Ребекку Чептегей