1 сентября Ребекка Чептегей поссорилась с парнем Диксоном Ндиемой из-за земельного участка из-за чего тот облил ее бензином и поджег ее. В результате этого олимпийская спортсменка умерла.

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Убийца спортсменки умер

Ребекка попала в больницу с 75 процентами ожогов тела. Врачи боролись за жизнь Чептегей, которая была в критическом состоянии, однако через несколько дней легкоатлетка все же умерла.

Ее парень, который совершил поджог, также попал в больницу с ожогами. Сначала врачи говорили, что его состояние "улучшается и стабильное", однако вечером 9 сентября он умер.

Правозащитники утверждают, что спортсменки в Кении подвергаются высокому риску эксплуатации и насилия со стороны мужчин, которые посягают на их призовые деньги, сумма которых значительно превышает местные доходы.

Справка. Ребекка Чептегей стала третьей известной спортсменкой, которую убили в Кении с октября 2021 года.

Напомним, что на Олимпиаде-2024 Ребекка Чептегей заняла 44-е место в марафоне. Она была чемпионкой мира-2021 по горному и трейл бегу, а также получала "бронзу" полумарафона в Китае в 2016 году.