На жаль, Володимир Єрмаков помер у лікарні через несумісні із життям травми. Його друга Артема Козаченка прооперували. Наразі баскетболіст перебуває у важкому стані. Раніше повідомлялось, що причиною такого нападу стала національність спортсменів із України.

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Один із постраждалих розповів деталі нападу

Пізніше стало відомо, що також поранення внаслідок нападу отримали 13-річний сирійський хлопець та 17-річна німкеня з ліванським корінням.

Після чого у німецькій пресі з'явилась інформація, що двох підозрюваних у нападі було затримано. Однак через дуже короткий час місцева поліція звільнила з-під варти одного із підозрюваних, адже не знайшла докази його причетності до злочину.

Артем Козаченко, хоч і перебуває у важкому стані, але прийшов до тями та розповів своєму батьку, що трапилось у той смертельний день нападу.

За словами батька, того вечора Артем та його дівчина повертались додому із прогулянки торговим центром. В автобусі до них підсіла група із 8 хлопців західноазійської зовнішності, яка почала провокувати українців. Однак Єрмаков та Козаченко не відповідали на провокації невідомих.

Після чого Володимира та Артема запитались про їх національність. Баскетболісти відповіли, що вони українці та вийшли на потрібній для них зупинці. Одразу за ними із автобуса вийшли й невідомі, які усю дорогу чіплялись до українців.

Тоді розбійна група вдарила дівчину Артема та самого баскетболіста. У бійку втрутили перехожі, які викликали поліцію та швидку допомогу. Після чого нападники швидко почали тікати із місця штовханини.

Підбігли та вдарили дівчину Артема, вдарили Артема по обличчю. Почалась штовханина, хлопці почали бити. Бійку намагалися зупинити незнайомці. Люди викликали швидку допомогу та поліцію. Нападники почали тікати,

– розповів батько Артема.

Внаслідок нападу Козаченко-молодшому завдали 6 ножових поранень. Його дівчина сильно не постраждала. Наразі поліція затримала лише одного підозрюваного, розслідування цієї смертельної справи триває.

Раніше у МЗС України повідомили, що взяли під особливий контроль розслідування вбивства 17-річного українського баскетболіста у Німеччині.