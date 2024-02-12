Озброєні ножами зловмисники напали на спортсменів на центральному вокзалі Оберхаузена. Окрім українців постраждали також їхні друзі.

До теми У Німеччині через національність вбили 17-річного українського баскетболіста

Хто вбив Володимира Єрмакова

Повідомляється, що за підозрою у скоєнні вбивства Володимира Єрмакова затримали двох людей. Ними виявилися підлітки 14 та 15 років. Окрім наших земляків поранення отримали також їхні друзі – 14-річний сирійський хлопчик із Гельзенкірхена та 13-річна німкеня з ліванським корінням.

Як повідомив Олег Ніколенко, МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

Консульська установа в Дюссельдорфі також контролює лікування іншого постраждалого українця Артема Козаченка. Наразі йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Його стан стабільний, загроз життю немає.

У Федерації баскетболу України 11 лютого оголосили про збір для батьків загиблого спортсмена. Ви можете підтримати його рідних, переказавши кошти на картку: 5375414113406887 (Геннадій Єрмаков, батько).