У ніч проти 12 лютого українську спортивну спільноту сколихнула трагічна новина з Німеччини. Федерація баскетболу Києва повідомила про напад на двох українських баскетболістів.

До теми У Німеччині через національність вбили 17-річного українського баскетболіста

Інцидент стався в Обергаузені 10 лютого, за день до гри місцевої команди "ART Giants". На жаль, один із хлопців загинув від нападу. 24 канал розповідає всю основну інформацію про жахливу трагедію.

Що відомо про напад

Жертвами нападу стали молоді українські баскетболісти Володимир Єрмаков та Артем Козаченко. Як повідомляє джерело, на хлопців на вулиці напали вісім невідомих осіб арабської зовнішності.

Вони були озброєні ножами, через що сили були кардинально нерівні. У підсумку 17-річний Єрмаков зазнав смертельних травм, лікарі не змогли врятувати його життя.

Стан його друга Козаченка залишається важким, хлопець знаходиться у реанімації лікарні міста Ессен. Пізніше стало відомо, що також поранення отримали 13-річний сирійський хлопець та 17-річна німкеня з ліванським корінням.



Володимир Єрмаков у дитинстві / федерація баскетболу Києва

Хто та чому здійснив злочин

Напад стався на центральному вокзалі міста Обергаузен. Зазначається, що причиною атаки саме Єрмакова та Козаченка стала національність хлопців. Зловмисникам не сподобалось, що вони українці.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що двох підозрюваних у нападі було затримано. Ними стали підлітки, яким 14 та 15 років. Перший з них проживає у Гельзенкірхені. Поліція його звільнила з-під варти, адже не знайшла докази його причетності до злочину.

Реакція поліції та МЗС України

Місцева поліція вже відкрила справу, на місці злочину були свідки. У справу також втрутилось і Міністерство закордонних справ України, яке взяло розслідування інциденту на особливий контроль.

Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії. Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає,

– написав на своїй сторінці у фейсбук речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Українська журналістка Тетяна Даниленко у своєму профілі в фейсбук теж розповіла про трагічну подію та причину нападу ("здійснено на національному ґрунті") на українських баскетболістів.

Чи це правда, потрібно зʼясовувати достеменно. Розумію, чому медіа пишуть евфемізмами. Німеччина – ключовий партнер України в Європі. Але факт залишається фактом: українські діти, які виїхали, щоб не бути вбитими іранськими дронами чи російськими ракетами, гинуть і в безпечній Європі. Яка жахлива несправедливість…

– написала журналістка.

Що пишуть в соцмережах

У коментарях під постом Федерації баскетболу користувачі масово висловлюють скорботу та співчуття рідним Володимира. Також підключились і вболівальники команди "ART Giants" під постом у фейсбук.

Також вболівальники висловлюють свої гіпотези щодо мотивів нападу на українських хлопців. Вони вважають, що причиною ненависті з боку арабів є релігійні причини та питання гуманітарної допомоги.

Україна підтримує Ізраїль, ось чому. А ще вони незадоволені тим, що частина допомоги, яка б йшла їм в Німеччині, іде українцям. Вони ж здебільшого працювати не хочуть, існують на допомогу від Німеччини. А тут, конкуренти. Це жах.

"А чи не замовні вбивці виконали чиюсь волю?"

"Дуже шкода Царство Небесне нашим хлопцям."

Ми живемо в Дюссельдорфі. Щодня з острахом чекаю повернення додому свого 16-річного підлітка зі школи чи з прогулянки.

"Царство небесне юному таланту, якого зарізали за те, що українець, здавалось би мирній Європі. Цей світ повертається до темних часів."

"Що сталось із цією країною, де діти вже навіть у небезпеці?!"

Хто такий Володимир Єрмаков

Єрмакову на момент смерті було 17 років. Хлопець з самого дитинства грав у баскетбол та виступав на Батьківщині за команди "Тейваз" та "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12".



Збірна України U16 на чемпіонаті Європи в Болгарії / федерація баскетболу Києва

Також Володимир виступав за юнацьку збірну України. Разом з командою U16 він брав участь на чемпіонаті Європи-2022 у Болгарії. У липні 2023 року через війну Єрмаков із сім'єю перебрався у Німеччину.

Там він почав виступати у місцевій молодіжній Бундеслізі (NBBL) за команду "ART Giants" з Дюссельдорфа. Смертельний інцидент стався як раз напередодні чергового матчу команди у NBBL.

Важливо. Ви можете підтримати його рідних Єрмакова, переказавши кошти на картку: 5375414113406887 (Геннадій Єрмаков, батько).