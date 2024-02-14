К сожалению, Владимир Ермаков умер в больнице из-за несовместимых с жизнью травм. Его друга Артема Козаченко прооперировали. Сейчас баскетболист находится в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что причиной такого нападения стала национальность спортсменов из Украины.

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Один из пострадавших рассказал детали нападения

Позже стало известно, что также ранения в результате нападения получили 13-летний сирийский парень и 17-летняя немка с ливанскими корнями.

После чего в немецкой прессе появилась информация, что двое подозреваемых в нападении были задержаны. Однако через очень короткое время местная полиция освободила из-под стражи одного из подозреваемых, ведь не нашла доказательства его причастности к преступлению.

Артем Козаченко, хоть и находится в тяжелом состоянии, но пришел в себя и рассказал своему отцу, что случилось в тот смертельный день нападения.

По словам отца, в тот вечер Артем и его девушка возвращались домой с прогулки по торговому центру. В автобусе к ним подсела группа из 8 парней западноазиатской внешности, которая начала провоцировать украинцев. Однако Ермаков и Козаченко не отвечали на провокации неизвестных.

После чего Владимира и Артема спросили об их национальности. Баскетболисты ответили, что они украинцы и вышли на нужной для них остановке. Сразу за ними из автобуса вышли и неизвестные, которые всю дорогу цеплялись к украинцам.

Тогда разбойная группа ударила девушку Артема и самого баскетболиста. В драку вмешались прохожие, которые вызвали полицию и скорую помощь. После чего нападавшие быстро начали убегать с места потасовки.

Подбежали и ударили девушку Артема, ударили Артема по лицу. Началась потасовка, ребята начали бить. Драку пытались остановить незнакомцы. Люди вызвали скорую помощь и полицию. Нападавшие начали убегать,

– рассказал отец Артема.

В результате нападения Козаченко-младшему нанесли 6 ножевых ранений. Его девушка сильно не пострадала. Сейчас полиция задержала только одного подозреваемого, расследование этого смертельного дела продолжается.

Ранее в МИД Украины сообщили, что взяли под особый контроль расследование убийства 17-летнего украинского баскетболиста в Германии.