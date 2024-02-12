Трагічна подія сталася близько 8 години вечора, коли наші земляки їхали в автобусі з торговельного центру до головного залізничного вокзалу. Звідти вони мали пересісти на потяг до свого будинку в Дюссельдорфі, де вони проживали після початку повномасштабного вторгнення.

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Що відомо про підозрюваних

Після того як українці вийшли з автобуса, на них було скоєно озброєний напад. Підозрюваними стали два підлітки 14 та 15 років. Завдяки даним з камер спостереження їх вдалося оперативно затримати, проте згодом одного з них довелося відпустити.

Повідомляється, що головним підозрюваним є 15-річний школяр турецького походження з Гельзенкірхена, який став ініціатором конфлікту. Він завдав українцям дев'ять ножових поранень у груди та живіт. Після чого залишив вокзал непоміченим.

Виявилося, що у свої 15 років він є серйозним правопорушником та вже скоїв не один напад та пограбування. Йому загрожує до 10 років ув'язнення, адже, за німецьким законодавством, повна кримінальна відповідальність настає з 14 років.

Іншим підозрюваним, якого спочатку заарештувала німецька поліція, є 14-річний німець грецького походження з Херне, він також уже порушував закон, проте його довелося відпустити через недостатню кількість доказів.

Федерація баскетболу України 11 лютого оголосила про збір для батьків загиблого спортсмена. Підтримати його рідних можна, переказавши кошти на картку: 5375414113406887 (Геннадій Єрмаков, батько).