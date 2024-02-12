Трагічна подія сталася близько 8 години вечора, коли наші земляки їхали в автобусі з торговельного центру до головного залізничного вокзалу. Звідти вони мали пересісти на потяг до свого будинку в Дюссельдорфі, де вони проживали після початку повномасштабного вторгнення.
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Що відомо про підозрюваних
Після того як українці вийшли з автобуса, на них було скоєно озброєний напад. Підозрюваними стали два підлітки 14 та 15 років. Завдяки даним з камер спостереження їх вдалося оперативно затримати, проте згодом одного з них довелося відпустити.
Повідомляється, що головним підозрюваним є 15-річний школяр турецького походження з Гельзенкірхена, який став ініціатором конфлікту. Він завдав українцям дев'ять ножових поранень у груди та живіт. Після чого залишив вокзал непоміченим.
Виявилося, що у свої 15 років він є серйозним правопорушником та вже скоїв не один напад та пограбування. Йому загрожує до 10 років ув'язнення, адже, за німецьким законодавством, повна кримінальна відповідальність настає з 14 років.
Іншим підозрюваним, якого спочатку заарештувала німецька поліція, є 14-річний німець грецького походження з Херне, він також уже порушував закон, проте його довелося відпустити через недостатню кількість доказів.