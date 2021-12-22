У важкій вазі йому треба багато чого довести, – Гвоздик розповів, хто кращий за Усика

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик поділився думками щодо сили Олександра Усика у важкій вазі. Він назвав головного конкурента українця.

Гвоздик: Великий молодець красень

Колишній боксер вважає, що головний суперник Усика у важкій вазі є Тайсон Ф'юрі. Проте він вважає, що британець сильніший за українця.

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За його словами, Олександр буде фаворитом у поєдинку з будь-яким суперником, окрім Ф'юрі.

Не скажу, що з ними буде легко. Це все одно важка вага, сильні "плюхи", різні стилі, інша антропометрія. Думаю, Сашко – великий молодець красень, але в у важкій вазі йому ще багато чого треба довести,

– сказав Гвоздик.

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