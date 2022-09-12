Вацко: Чому ніхто з українських футбольних чиновників не створює тиск на ФІФА

Спортивний коментатор Віктор Вацко розкритикував УАФ, яка не відреагувала належним чином на турецьких вболівальників, які вже неодноразово проявляли ненайкращу свою сторону.

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"Історія з виходками вболівальників Фенербахче, які на матчах Динамо раптово стали любителями матрьошок, балалайок та оркофюрера. Хіба це не питання іміджевого, політичного значення, актуального просто зараз? Хіба не правильно було б з боку УАФ у цьому питанні створити протекцію українському клубу на рівні громадської думки в Європі та на рівні дисциплінарного комітету УЄФА? Мені здається, що дуже навіть правильно.

Чому ніхто з українських футбольних чиновників ніде в європейських, світових медіа не створює тиск на ФІФА, яка продала свинособакам права на трансляцію ЧС-2022 в Катарі? Чому ніхто не тисне на УЄФА, яка не зупинила контракт на трансляцію матчів єврокубків в оркостані?", – зазначив Вацко.

Хіба не керівництво нашого футболу з усім його ресурсом (я маю на увазі фактор членства в виконкомі УЄФА) повинно займатися цими питаннями, лобіювати інтереси України і знищувати на цьому фронті інтереси наших ворогів? Це ж важливо. Хіба це не боротьба за інтереси нашої держави на своєму місці?

– наголосив журналіст.

Що не так з вболівальниками Фенербахче