Вацко: Почему никто из украинских футбольных чиновников не оказывает давление на ФИФА

Спортивный комментатор Виктор Вацко подверг критике УАФ, которая не отреагировала должным образом на турецких болельщиков, которые уже неоднократно проявляли нелучшую свою сторону.

К теме Фанаты Фенербахче бросали бутылки в игроков Динамо и кричали "слава путина" на матче Лиги Европы

"История с выходками болельщиков Фенербахче, которые на матчах Динамо внезапно стали любителями матрешек, балалаек и оркофюрера. Разве это не вопрос имиджевого, политического значения, актуального прямо сейчас? Разве не правильно было бы со стороны УАФ в этом вопросе создать протекцию украинскому клубу на уровне общественного мнения в Европе и на уровне дисциплинарного комитета УЕФА Мне кажется, что очень даже правильно.

Почему никто из украинских футбольных чиновников нигде у европейских, мировых медиа не оказывает давление на ФИФА, продавшую свинособакам права на трансляцию ЧМ-2022 в Катаре? Почему никто не давит на УЕФА, которая не остановила контракт на трансляцию матчей еврокубков в оркостане?", – отметил Вацко.

Не руководство нашего футбола со всем его ресурсом (я имею в виду фактор членства в исполкоме УЕФА) должно заниматься этими вопросами, лоббировать интересы Украины и уничтожать на этом фронте интересы наших врагов? Это важно. Разве это не борьба за интересы нашего государства на своем месте?

– подчеркнул журналист.

Что не так с болельщиками Фенербахче