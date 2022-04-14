Подкопаєва: Він не може пояснити, як це сталося

Лілія Подкопаєва виклала відео моменту, коли російський картингіст продемонстрував нацистське вітання. Згодом мама спортсмена знайшла дивне виправдання вчинку свого сина, у яке ніхто не повірив.

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Росіянин зрозумів, що вляпався у скандал, тому записав відео, у якому вибачився свій вчинок. Пізніше стало відомо, що після такої витівки Северюхіна вигнали зі шведської команди та забрали ліцензію.

Дворазова олімпійська чемпіонка засудила такий вчинок Артема Северюхіна. Подкопаєва впевнена, що усі, хто підтримує божевільні рішення Володимира Путіна у сторону Україну, потім казатимуть, що вони не можуть пояснити, як це все вийшло.

Російський гонщик Северюхін "зіганув" на чемпіонаті Європи з картингу. А потім Северюхін заявив, що "не може пояснити, як це сталося". Ось і ті, хто сьогодні підтримує нацистський режим Путіна, потім скиглитимуть "ми не можемо пояснити, як це вийшло»" Ватне болото!,

– написала титулована спортсменка.

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва активно висвітлює жахливі реалії життя в Україні після приходу "русского міра".

Олімпійська чемпіонка відповіла російській тренерці, яка пригрозила Японії ядерною зброєю.