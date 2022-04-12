Спорт не поза політикою

Такий ганебний вчинок росіянина прокоментував олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Борець виклав відео з нагородження зухвалого російського гонщика.

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Беленюк додав, що усього цього не вистачало лише того, щоб Северюхін наліпив на своїх грудях літеру "Z". Вона стала ознакою війни між Росією та Україною. Ця літера позначена на російській військовій техніці, яка вдерлась на українську територію.

Підписникам одразу пригадалась витівка російського гімнаста Івана Куляка. Спортсмен вийшов на нагородження із літерою Z на формі.

Нічого незвичайного, просто російський гонщик Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу. Забув лише літеру "Z" наліпити на груди!,

– написав Беленюк.

Відео нахабного вчинку Северюхіна

Цікаво, що після цього мама гонщика знайшла безглузде виправдання вчинку сина. Жінка запевнила, що таким жестом Артема передав серце їй та своїй команді.

Міжнародна автомобільна федерація вже розпочала розслідування у справі з дивною поведінкою Северюхіна. А шведська команда відсторонила росіянина.

Після змагань Северюхін записав відео, у якому вибачився за вчинок.

Повний текст публікації з інстаграму Беленюка

Нічого незвичайного, просто російський гонщик Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу. Забув лише літеру "Z" наліпити на груди!

Ось що буває, коли міжнародні спортивні федерації повністю не банять спортсменів із Росії! А дають їм формальну нагоду обходити санкції, використовуючи для виступів інший прапор!