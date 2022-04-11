Правда сталося це лише після того, як у мережі піднявся скандал через вчинок росіянина. Виник же він через те, що в неділю, 10 квітня, під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу в португальському Портімау Артем Северюхін вирішив показати нацистське вітання. При цьому жест наскільки розвеселив його, що він навіть розреготався на подіумі.

Варто відзначити, що Северюхін хоч і росіянин, але виступає з італійською ліцензією (під її прапором) та за шведську команду.

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Такий вчинок гонщика обурив мережу. Але організатори вирішили спочатку її проігнорувати, закривши коментарі в соцмережах. Та це не допомогло. Тож згодом Міжнародна автомобільна федерація таки була змушена заявити, що розпочинає розслідування цієї справи.

І лише після цього на вчинок свого гонщика відреагувала шведська команда Ward Racing. На наступний день після інциденту в команді заявили, що розривають з ним контракт.

Окрім того, Ward Racing зазначили, що вони з першого дня виступали проти воєнного вторгнення Росії до України, а також підтримують українських переселенців – три українські родини подорожують з командою.

Сам Северюхін теж записав відео, де заявив, що він хотів лише передати "італійське вітання" своїй команді. А от як так сталося, що це "італійське вітання" переросло в нацистське вітання – він і сам не розуміє.