Подкопаева: Он не может объяснить, как это произошло

Лилия Подкопаева выложила видео момента, когда российский картингист продемонстрировал нацистское поздравление. Впоследствии мама спортсмена нашла странное оправдание поступка своего сына, в которое никто не поверил.

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Русский понял, что вляпался в скандал, поэтому записал видео, в котором извинился свой поступок. Позже стало известно, что после такой проделки Северюхина выгнали из шведской команды и забрали лицензию.

Двухкратная олимпийская чемпионка осудила такой поступок Артема Северюхина. Подкопаева уверена, что все, кто поддерживает безумные решения Владимира Путина в сторону Украины, будут говорить, что они не могут объяснить, как это все получилось.

Российский гонщик Северюхин "зиганул" на чемпионате Европы по картингу. А затем Северюхин заявил, что "не может объяснить, как это произошло". Вот и те, кто сегодня поддерживает нацистский режим Путина, потом будут ныть "мы не можем объяснить, как это получилось»" Ватное болото!,

– написала титулованная спортсменка.

Напомним, что Лилия Подкопаева активно освещает ужасающие реалии жизни в Украине после прихода "русского мира".

Олимпийская чемпионка ответила российской тренерке, пригрозившей Японии ядерным оружием.