Цілком можливо, що дата бою Ф'юрі – Усик буде відома після поєдинку "Жадібного пуза" проти Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Олександр планує стежити за цією зустріччю поруч із рингом.

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Буде цілих дві зустрічі

12 жовтня стало відомо, що у контракті бою Ф'юрі – Усик включена опція реваншу. Про це на засіданні рейтингового комітету Світової боксерської ради повідомив промоутер українця Олександр Красюк.

Тому тепер прихильники боксу зможуть насолодитись не одним протистоянням Усика проти Ф'юрі, а аж двома. Пророкують, що ця зустріч буде боєм століття та увійде в історію боксу, як один із найцікавіших поєдинків.

Багато хто робить із "Циганського короля" фаворита майбутнього бою. Однак в Олександра є усі шанси на перемогу та звання абсолюта у хевівейті. Лише на ринзі буде зрозуміло, які прогнози були правдивими.

Раніше повідомлялось, що боксери можуть вийти у ринг одне проти одного 23 грудня або в січні у Саудівській Аравії. Але ці дати виглядають якось дуже нереалістично, враховуючи дату поєдинку британця проти Нганну.

Натомість Усик акцентовано буде готуватись до бою за абсолют. Адже 26 серпня здобув перемогу нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа та не віддав супернику свої чемпіонські пояси.

Цікаво. Після бою з Ф'юрі Усик повинен провести захист поясу IBF проти обов'язкового претендента на нього Філіпа Хрговича. Однак тепер після офіційного підтвердження реваншу між Усиком та Ф'юрі пояс IBF повинен стати вакантним після зустрічі за абсолют.