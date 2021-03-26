Пляжний сезон відкрито: Ломаченко викупався в Чорному морі – відео
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко відкрив купальний сезон в Чорному морі. І зробив це на заході сонця.
Джерело:інстаграм Василя Ломаченка
Легковаговик опублікував відео зі своїм зануренням у воду в інстаграмі. Зараз температура води у Чорному морі близько 8-10 градусів.
До слова Накатані таки стане наступним суперником Ломаченка
"Сезон-2021 відкрито. Чорне море", – коротко прокоментував пост Василь.
Що відомо про останній бій Ломаченка
- Василь Ломаченко свій останній бій провів 17 жовтня 2020 року проти Теофімо Лопеса. Бій тривав усі 12 раундів, а Ломаченко програв рішенням суддів.
- У цьому бою Ломаченко програв усі свої чемпіонські пояси. А Лопес став абсолютним чемпіоном світу з боксу.
- Після цього бою чимало говорилося про ймовірний реванш. Однак цього пункту не було в контракті на бій. І Лопес не має наміру проводити ще один бій з Ломаченком.
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