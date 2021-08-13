Промоутер назвав дату реваншу Ломаченко – Лопес

Василь Ломаченко може отримати реванш з Теофімо Лопесом вже у 2022 році. Боб Арум, промоутер обох боксерів, хоче організувати другий бій між Ломаченком та Лопесом.

Бій Ломаченко – Лопес відбудеться у 2022 році

За словами Арума, Ломаченко та Лопес зустрінуться після того, як проведуть проміжні поєдинки у 2021 році.

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Лопесу потрібно перемогти австралійця Джорджа Камбососа. Натомість Ломаченко вийде в ринг 11 грудня, ймовірно, проти Річарда Коммі.

"Я сподіваюся, що реванш Лопеса й Ломаченка відбудеться навесні 2022 року. Лопес буде битися з Камбососом, а Ломаченко я влаштую бій у Madison Square Garden у день вручення Призу Хайсмана.

Сподіваюся, що бій Лопеса проти Камбососа все ж відбудеться, а потім у першому кварталі наступного року ми зможемо влаштувати реванш, який хочуть побачити вболівальники", – розповів Арум.