Ломаченко випередив суперника Лопеса

Український боксер очолив оновлений рейтинг WBO у легкій вазі. Відтепер Василь перебуває на першій сходинці.

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Ломаченко випередив у рейтингу австралійця Джорджа Камбососа-молодшого. Саме з австралійцем Лопес має провести бій.

Спершу поєдинок Лопес – Камбосос скасували через COVID-19 в американця. Тепер сторони начебто не можуть домовитися про бій.

Повідомлялося, що Лопес може провести бій з Ломаченком вже до кінця 2021 року.

Лопес, який переміг Ломаченка у жовтні 2020 року, – чемпіоном світу за версією WBO. Теофімо відібрав титул саме в Ломаченка.

Вслід за Джорджем Камбососом, який тепер у рейтингу на другому місці, йде українець Денис Берінчик. Він утримав 3 місце у рейтингу WBO.

Рейтинг WBO

Теофімо Лопес – чемпіон WBO

1. Василь Ломаченко

2. Джордж Камбосос

3. Денис Берінчик